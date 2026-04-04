Com apoio de Camilo e Elmano, deputado Eduardo Bismarck deixa PDT e se filia ao PV

247 - O deputado federal Eduardo Bismarck anunciou, na sexta-feira (3), sua saída do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e filiação ao Partido Verde (PV). A informação foi divulgada inicialmente pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo próprio parlamentar em suas redes sociais.

Na publicação, Bismarck afirmou que a decisão foi tomada com respaldo de importantes lideranças políticas do Ceará, como o governador Elmano de Freitas, o senador Camilo Santana e o senador Cid Gomes. Segundo ele, a mudança partidária marca o encerramento de um ciclo político. “Concluo hoje meu ciclo no PDT, partido do qual estou me desfiliando e agradeço a todos”, declarou o deputado, em mensagem publicada nas redes sociais.

Com a filiação, Bismarck passa a integrar o Partido Verde, legenda que compõe a Federação Brasil da Esperança, ao lado do PT e do PCdoB. A movimentação ocorre em um contexto de rearranjo político no estado, especialmente com foco nas eleições de 2026.

A troca de partido também coincide com mudanças recentes na estrutura do governo estadual. O parlamentar ocupava o cargo de secretário do Turismo, mas foi um dos cerca de 20 secretários exonerados para atender às exigências de desincompatibilização previstas no calendário eleitoral.

Assim como outros nomes que deixaram cargos no Executivo, Bismarck deve retomar seu mandato na Câmara dos Deputados já na próxima semana, reforçando sua atuação no Legislativo em um momento estratégico para articulações políticas.

A saída do PDT já vinha sendo sinalizada desde o fim de março, quando Bismarck e o deputado Robério Monteiro confirmaram a intenção de deixar a sigla. Ambos foram eleitos pelo partido em 2022, mas agora seguem caminhos distintos em busca da reeleição. Apesar de aliados de Cid Gomes, os dois permaneceram no PDT mesmo após a saída do senador durante a janela partidária.