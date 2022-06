Com apoio de Lula, Rafael Fonteles lidera disputa no Piauí

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datamax, contratada pelo Teresina Diário, divulgada nesta quarta-feira (15) mostra que com o apoio do ex-presidente Lula (PT), Rafael Fonteles (PT) lidera a disputa pelo governo do Piauí, com 39,33%.

Na sequência aparece Sílvio Mendes (União Brasil), apoiado pelo ministro Ciro Nogueira (PP), com 25,67%.

Sem o apoio de Lula apresentado aos entrevistados, Fonteles aparece em segundo lugar, com 27,17% dos votos, perdendo a liderança para Mendes, com 33%.

A pesquisa ouviu presencialmente 600 pessoas entre 30 de maio e 4 de junho. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de quatro pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03814/2022.

