Com interesse por Baía Formosa em alta, agências investem no turismo após o ouro olímpico de Ítalo Ferreira

Empresários do setor de turismo aproveitaram a alta procura por Baía Formosa (RN) na internet após o ouro olímpico do surfista Ítalo Ferreira e lançaram mais pacotes de viagens para a cidade edit

247 - A agência de viagens do empresário Wendell Paiva, sempre com foco no turismo regional, apostou na alta procura pelo município de Baía Formosa (RN) na internet e lançou um pacote de viagem no mesmo dia em que o surfista Ítalo Ferreira, natural da cidade, ganhou o ouro olímpico, na terça-feira (27), em Tóquio, no Japão.

"É o momento em que as pessoas querem conhecer uma casa, um familiar, ver a praia onde o campeão treinou", disse o empresário, de acordo com relatos publicados pelo portal G1.

Fã do atleta potiguar, a servidora pública Carmem Lúcia Morais aproveitou as comemorações do ouro olímpico e resolveu comprar um pacote de viagem para Baía Formosa.

"Eu passei aqui para comprar meu passeio para Baía Formosa, Barra de Cunhaú e Pipa. Agora, com Ítalo Ferreira campeão, ai é que eu quero conhecer. É o motivo porque eu estou querendo ir. Eu só passei uma vez lá na cidade e agora quero conhecer bem direitinho", afirmou.

