Com lentidão do governo, Dino anuncia auxílio emergencial a bares, restaurantes e cultura

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), anunciou a criação de auxílio emergencial para o segmento de cultura e bares e restaurantes. A informação é do portal UOL.

"Esta é a forma que temos de garantir que, enquanto o auxílio federal não volta, vamos fazer o auxilio emergencial para estes dois segmentos, que estão tendo perdas com o cenário de coronavírus. Estamos buscando, ao máximo, evitar o lockdown pois, nesse momento, não temos auxílio emergencial para a população. Queremos garantir a autonomia das famílias. Neste momento, basta todos usarem máscaras. Com isso, resolveremos 80% do problema", disse Dino em coletiva de imprensa no Palácio dos Leões ontem

