Começam a ser julgados pastores acusados de estuprar e queimar vivo um adolescente de 14 anos

247 - Três pastores da Igreja Universal do Reino de Deus começaram a ser julgados nesta terça-feira (26), na Bahia, depois de serem acusados de estuprar e queimar vivo o adolescente Lucas Terra, aos 14 anos.

O jovem flagrou em 2001 uma relação sexual entre os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva, dentro do templo da Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador (BA). Depois, Lucas foi estuprado, e colocado em uma caixa de madeira, onde foi queimado vivo em um terreno baldio na Avenida Vasco da Gama, com a ajuda do terceiro pastor, Silvio Galiza.

Segundo o portal G1, a mãe de Lucas, Marion Terra reforçou que o "filho não teve direito à defesa". "Era uma criança de 14 anos, estava ali porque amava Cristo. Ele era um evangelizador, ele falava de Jesus todos os dias. Ele dizia: ‘mãe, esse bairro aqui da Santa Cruz é um poço de almas, de vidas para eu trazer para Cristo’", disse Marion.

"São 22 anos de impunidade, de abuso do tempo de espera. Esperar para que haja o julgamento de uma criança, todos esses anos, é ferir a nossa família todos os dias. Hoje, eu sinto como se não fosse uma vitória, porque quando passa muito tempo ela perde o efeito, mas eu quero que eles sejam julgados e que tenham pena máxima", acrescentou.

