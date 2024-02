Comerciante judia é atacada por mulher na Bahia: "sionista", "assassina" (vídeo)

Apoie o 247

247 - Na sexta-feira (2), em Arraial D'Ajuda, Bahia, Herta Breslauer, uma comerciante judia, foi vítima de um ataque por uma mulher. A Delegacia Territorial de Arraial D'Ajuda está apurando o caso como um possível crime de racismo.

Breslauer relatou que sofreu agressão dentro de sua loja. Segundo a comerciante, uma mulher invadiu o estabelecimento e causou a destruição de mercadorias.

No vídeo, observa-se uma mulher proferindo insultos à proprietária da loja e sendo segurada por um homem, além de ser possível notar objetos da loja espalhados pelo chão. A mulher xinga Herta Breslauer de "sionista" e "assassina de criança".

"Eu vou te pegar, maldita sionista", gritou a agressora.

Herta Breslauer classificou o ataque como antissemitismo. "Olha o que a antisemita fez na minha loja. Estou tremendo. A doida entrou na minha loja gritando por eu ser judia. Me chamando de assassina de criança", afirmou, na gravação que ela mesmo fez.

Inaceitável. Uma mulher foi agredida em Arraial D'Ajuda, na Bahia, simplesmente por ser judia. Isso é antissemitismo puro. Não tem nada a ver com Israel.

