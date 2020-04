"Comunista só ouve o som do fuzil", dizem bolsonaristas em ato em frente a quartel na Bahia

Apesar de impedidos por um decreto do prefeito ACM Neto (DEM) de se aglomerarem, um grupo de bolsonaristas promoveu um ato em apoio ao governo Jair Bolsonaro, em frente a um quartel de Salvador, onde pediram um novo AI-5 edit

Revista Fórum - Mesmo impedidos por decreto do prefeito ACM Neto (DEM) de se aglomerarem, um grupo de bolsonaristas se agrupou neste domingo (19) na área do Quartel da Mouraria, em frente à unidade do Exército em Salvador, para um ato em apoio a Jair Bolsonaro, em que pedem um novo AI-5.

“Nós não estamos aqui hoje pensando que nós vamos resolver o problema comunista no Brasil através das urnas. Comunista só ouve o som do fuzil”, disse um manifestante em vídeo divulgado no Twitter pelo site Bahia Notícias.



