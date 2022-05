Conheça o trabalho das bordadeiras do Timbaúba, autoras do vestido de noiva de Janja (vídeo)

"Aí a gente elaborou as fases da lua, o céu estrelado, a fauna e a flora do Nordeste", disse uma das artesãs do município de Timbaúba dos Batistas (RN) edit

247 - Artesãs do município de Timbaúba dos Batistas, interior do Rio Grande do Norte, relataram como foi a fabricação do vestido usado pela socióloga Rosângela da Silva, a Janja, no casamento com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceu nessa quarta-feira (18) em São Paulo.

"A gente começou a elaboração do vestido com uma referência da noiva pelo Luar do Sertão", afirmou uma das artesãs. "Aí a gente elaborou as fases da lua, o céu estrelado, a fauna e a flora do Nordeste", disse.

"É muito gratificante fazer parte deste momento tão especial, desse sonho de Janja e o (ex) presidente Lula", complementou.

Veja toda a beleza e carinho nos detalhes do trabalho das bordadeiras do Timbaúba, que fizeram o lindo vestido de noiva de @JanjaLula.



📽️: @ricardostuckert

