'Consequência da política bélica de Bolsonaro', diz Gleisi após atentado à escola na Bahia

247 - Presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) reagiu nesta segunda-feira (26) pelo Twitter ao atentado ocorrido na escola municipal Eurides Sant’Anna - que é de gestão compartilhada com a Polícia Militar -, em Barreiras, na Bahia, onde um atirador matou uma aluna cadeirante com vários disparos. A vítima foi identificada como Geane da Silva Brito, de 20 anos, estudante do 9° ano, na instituição, segundo o g1.

Para a parlamentar, o caso é consequência da "política bélica" implementada no Brasil pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

Gleisi afirmou que, se eleito, o ex-presidente Lula (PT) e seu governo acabarão com "essa liberação desenfreada de armas". "Olha o que acontece com a política bélica de Bolsonaro. Um jovem entrou atirando numa escola da Bahia e uma aluna cadeirante morreu. Vamos acabar com essa liberação desenfreada de armas. Solidariedade à família da estudante", escreveu a petista.

O atirador, informa o delegado Rivaldo Luz, coordenador de Polícia Civil da região, é um jovem de 14 anos, que portava um revólver calibre 38, duas armas brancas e aparentemente uma bomba caseira. O crime aconteceu por volta de 7h. Não há informações sobre a motivação do jovem.

O autor dos disparos foi atingido por uma pessoa que passava pelo local (não identificado) e foi socorrido. De acordo com informações preliminares, ele levou tiros em um dos ombros, no abdômen e em uma das pernas.

