Consórcio do Nordeste suspende importação da Sputnik V

247 - O presidente do Consórcio Nordeste, governador Wellington Dias (PT-PI), disse nesta quinta-feira (5) que o grupo decidiu suspender a importação da vacina russa Sputnik-V. A decisão vem após limitações impostas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a não inclusão do imunizante do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A suspensão da importação de 37 milhões de doses foi discutida em reunião com o Fundo Soberano Russo, nesta quinta-feira (5). A previsão inicial era de que 2 milhões de doses da Sputnik V seriam entregues no mês de abril. A falta de uma licença de importação da Anvisa impediu que isso acontecesse.

"É lamentável, o Brasil vive uma situação com alta mortalidade, mais de mil óbitos por dia. Temos vacinas disponíveis, mas impedidas de entrar no Brasil devido uma decisão da Anvisa que faz uma alteração no padrão de teste junto com a não inclusão do Ministério da Saúde no plano nacional de vacinação e a falta da licença de importação, tivemos a suspensão da entrega da vacina até que se tenha uma autorização do uso do imunizante no Brasil", disse Dias. (Com informações do G1).

