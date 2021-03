Consórcio Nordeste fecha a compra de 37 milhões de doses da vacina russa Sputnik V

Os nove estados do Consórcio Nordeste aprovaram ou estão aprovando leis individuais para aquisição das 37 milhões de doses da Sputnik V que serão disponibilizadas a todo país pelo SUS. "Vacina para o Piauí, mas também vacina para todo o Brasil", disse o presidente do Consórcio, Wellington Dias edit

247 - O governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, Wellington Dias, anunciou na tarde desta quarta-feira (17) o contrato de aquisição da vacina Sputnik V contra a Covid-19 pelo governo do Piauí.

Os nove estados integrantes do consórcio aprovaram ou estão aprovando leis individuais para aquisição do imunizante russo. Ao todo, o Consórcio Nordeste comprou 37 milhões de doses da vacina Sputnik V. As doses chegarão a partir do mês de abril. Serão 2 milhões em abril; 5 milhões em maio; 10 milhões em junho; e 20 milhões em julho. Todas chegarão prontas para uso.

"Estamos agora trabalhando junto com o Ministério da Saúde para colocar essas 37 milhões de doses na regra do Plano Nacional de Imunização. Vacina para o Piauí, mas também vacina para todo o Brasil", disse Wellington Dias em vídeo.

Assista à declaração de Wellington Dias:

Ótima notícia. O governador do Piauí, ⁦@wdiaspi⁩, que também lidera o Consórcio Nordeste, exibe o contrato para a compra de 37 milhões de doses da ⁦@sputnikvaccine⁩ pic.twitter.com/Q7HSXnN990 March 17, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.