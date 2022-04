Crescimento de Jerônimo Rodrigues e João Roma pode tirar ACM Neto da disputa, avalia Robinson Almeida

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Robinson Almeida (PT) avaliou, em entrevista à Rádio Excelsior da Bahia nesta segunda-feira (25), que há possibilidade real da terceira via no estado, representada pelo pré-candidato ao governo João Roma (PL), tirar o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) da polarização contra o pré-candidato Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa eleitoral pelo governo da Bahia.

O vice-líder do governo Rui Costa na Assembleia Legislativa considera que a polarização nacional entre as candidaturas de Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Lula (PT) deve refletir na Bahia, impulsionando as candidaturas de João Roma e Jerônimo Rodrigues. Segundo o parlamentar, o fato do ex-prefeito da capital ACM Neto, não atrelar sua candidatura a algum nome na disputa nacional deve deixá-lo em terceiro lugar na disputa estadual.

"A história política da Bahia prova que a eleição nacional repercute na estadual. E isso tende a desidratar a candidatura do ex-prefeito de Salvador que deve ser ultrapassado pelo ex-ministro João Roma. Este deve polarizar a disputa na Bahia com Jerônimo Rodrigues, como Bolsonaro polariza com Lula nacionalmente", previu o petista.

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (25) pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta Neto com 55,4%, já Jerônimo Rodrigues, alçado candidato em março pelo ex-presidente Lula, alcançou 16,1%, crescendo 12% em um mês e ficando na segunda posição, sem vinculação com a candidatura nacional. Já a pesquisa Quaest/Genial, encomendada pela CNN e divulgada nesta segunda, aponta que 53% do eleitorado baiano dá preferência a candidatos apoiados por Lula.

"A história também prova que, no nosso estado, a oposição ganha nas pesquisas e o PT no voto. A oposição queima na largada, o time de Rui e Lula é de chegada. Isso é que vai prevalecer, essa é a tendência", concluiu.



