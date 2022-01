Criança é atacada por tubarão em praia de Fernando de Noronha

Apoie o 247

247 - Uma criança de cerca de 8 anos foi atacada por um tubarão na manhã desta sexta-feira (28) na Praia da Baía do Sueste, no Arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. A menina, uma turista que não teve o estado de origem informado, teve a perna direita amputada e foi socorrida no Hospital São Lucas.

De acordo com o Jornal do Commercio, o quadro de saúde da menor é considerado estável e uma unidade aérea teria sido acionada para transferir a paciente para o Recife. "Ela estava se banhando na beira da praia. A gente estava de costas quando do nada começou a gritaria, já vimos o sangue na área. Ela estava com o pai, que começou a gritar", contou um marinheiro Alex Victor, que testemunhou o momento do ataque.

Logo em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Em função da demora, porém, a criança foi levada para a unidade de saúde em uma viatura do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões em Pernambuco (Cemit-PE) este é o sétimo incidente com tubarões registrado no arquipélago. O último ataque ocorreu no dia 13 de janeiro de 2021, quando um turista do Rio de Janeiro foi mordido na mão por um tubarão quando surfava na Cacimba do Padre e recebeu 32 pontos no loca da mordida.

