Datafolha Bahia: ACM Neto tem 51% dos votos válidos e Jerônimo, 38%

247 - Pesquisa Datafolha divulgada às 17h deste sábado (1º), véspera da eleição do primeiro turno, aponta o candidato do União Brasil, ACM Neto, com 51% dos votos válidos na disputa ao governo da Bahia. Em segundo lugar, o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, está com 38%, 13 pontos percentuais atrás. Os votos válidos excluem os votos branco, nulo e indecisos.

O levantamento, contratado pela Rádio Metropole, aponta que a eleição para o governo da Bahia está indefinida. Em terceiro lugar, fica o candidato do PL, João Roma, com 8% das intenções de votos válidos. Os candidatos Marcelo Millet (PCO), Kleber Rosa (Psol) e Giovani Damico (PCB) têm, cada um, 1% dos votos válidos.

O Datafolha fez 2,5 mil entrevistas na sexta (30) e neste sábado (1º). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa registrada no TSE com o número BA-00751/2022 e BR-02575/2022.

