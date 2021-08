Depois de invertida de Dino, Flávio Bolsonaro é novamente desmentido por secretário do MA: ‘recursos do governo Dilma’

Marcio Jerry desmentiu fake news de Flávio Bolsonaro e explicou que obra executada pelo Governo do Maranhão recebe recursos de contrato celebrado com a Caixa no governo da ex-presidente Dilma edit

247 - Deputado federal licenciado, o secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano do governo Flávio Dino (PSB) e presidente do PCdoB, Márcio Jerry rebateu nesta segunda-feira (9) uma postagem do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), no qual o filho de Jair Bolsonaro propaga mais uma fake news e insinua que uma obra executada pelo governo do Estado em São Luís seria, na verdade, de iniciativa do governo federal na gestão do pai.

Na tentativa de distorcer os fatos, Flávio republicou uma notícia postada em um blog local bolsonarista, mostrando uma placa do governo do Estado na obra da Ponta do São Francisco, extensão da Avenida Ferreira Gullar, na capital maranhense, antes de ser rebatido pelo deputado.

“‘Amigão de milicianos e especialista em “rachadinhas”, o Flávio Bolsonaro resolve inticar com governador Flávio Dino por causa de placas em obras no Maranhão. E a placa está lá, desde que a obra foi contratada no governo da ex-presidente Dilma. A obra é executada pelo Governo do Maranhão, a partir da Secid-MA, com recursos de contrato celebrado com a Caixa no governo da ex-presidente Dilma”, desmentiu Jerry.

Mais cedo, no Twitter, o governador Flávio Dino também se manifestou. “A obsessão do pai contaminou o filho que só entende de ‘rachadinhas’, mansão milionária no Lago Sul. Deveria procurar alguma coisa de útil para fazer. E deixar o Maranhão em paz. Temos muito o que fazer aqui, diferente dessa gente que fica só em passeio de moto e cercadinho”.

A obsessão do pai contaminou o filho que só entende de “rachadinhas” e mansão milionária no Lago Sul. Deveria procurar alguma coisa de útil para fazer. E deixar o Maranhão em paz. Temos muito o que fazer aqui, diferente dessa gente que fica só em passeio de moto e cercadinho. PUBLICIDADE August 9, 2021