Deputada do PT é expulsa de escola pública na Paraíba durante evento sobre o Dia da Mulher (vídeo)

247 - A deputada estadual Estela Bezerra (PT-PB) foi expulsa de uma escola pública de João Pessoa nesta terça-feira (8) enquanto participava de um evento alusivo às comemorações referentes à passagem do Dia da Mulher. Ela havia sido convidada pelos alunos da instituição para falar sobre o assunto. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a diretora da Escola Estadual Prof. Olívio Pinto tentando tomar o microfone das mãos da deputada. Ela se nega, explica a situação, e é ovacionada pelos estudantes.

"Como o tema da vulnerabilidade menstrual é de extrema importância, mantemos nosso compromisso e fomos debater com as alunas e alunos do ECIT Olívio Pinto. Infelizmente tentaram prejudicar o nosso direito à fala e o direito das alunas e alunos presentes de ouvir e interagir. Numa atitude desrespeitosa não só com as convidadas, estudantes e demais presentes, nosso mandato sofreu uma tentativa de constrangimento e de cerceamento da palavra. Em pleno 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a censura tentou se fazer presente, mas seguimos firmes. Nosso pacto com as pessoas, com os jovens, com as mulheres e com toda a diversidade presente foi mantido”, postou Estela nas redes sociais.

Veja o vídeo.

