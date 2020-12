Deputado rebate Pazuello e chama governo Bolsonaro de "desumano"

Na solenidade, no Palácio do Planalto, Pazuello questionou o porquê da “ansiedade e angústia” das pessoas para terem o quanto antes uma vacina contra a Covid-19. "Bolsonaro é desumano e seu desgoverno um desastre sem precedentes na História", destacou o deputado Robinson Almeida edit

247 - O deputado estadual Robinson Almeida (PT/BA) rebateu, em publicação no microblog Twitter, a polêmica declaração do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a cerimônia de lançamento do plano nacional de imunização nesta quarta-feira (16).

Na solenidade, no Palácio do Planalto, Pazuello questionou o porquê da “ansiedade e angústia” das pessoas para terem o quanto antes uma vacina contra a Covid-19. "Bolsonaro é desumano e seu desgoverno um desastre sem precedentes na História", destacou Robinson.

"Bolsonaro e seu ministro da saúde fazem pouco caso da vida brasileira. Quase 183 mil pessoas perderam a vida, milhares de famílias enlutadas, desemprego e Pazuello não sabe porquê a angustia e ansiedade da Humanidade pela vacina contra o covid. Deboche e desprezo com a vida brasileira", enfatizou.

O parlamentar baiano também criticou a ausência de um plano nacional, coordenado, de enfrentamento a pandemia e lembrou que o governo Bolsonaro "faz muito mal ao Brasil e ao povo brasileiro".

