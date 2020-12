Deputado sobre falsificação de assinaturas de cientistas: “mais um crime de responsabilidade de Bolsonaro”

Vice-líder do PCdoB, Márcio Jerry (MA) fala em “desgoverno trágico, campeão de indecências, de estupidez e irresponsabilidade com a saúde do povo” edit

247 - O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) subiu o tom nesta segunda-feira (14) ao comentar a possível fraude no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, apresentado pelo governo Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF).

“Um governo que frauda assinaturas de cientistas no plano de vacinação, talvez o documento mais importante do século. É mais um crime de responsabilidade de Jair Bolsonaro e seu desgoverno trágico, campeão de indecências, de estupidez e irresponsabilidade com a saúde do povo”, disse o parlamentar.

A polêmica veio à tona após um grupo de pesquisadores citados como colaboradores do plano do governo federal dizer não ter tido acesso ao documento encaminhado à Corte. Em nota assinada por 36 pessoas, o grupo técnico do “Eixo Epidemiológico do Plano Operacional Vacinação Covid-19” se disse surpreendido com o documento e afirma que o texto “não lhe foi apresentado” nem teve sua anuência, além de questionar as prioridades estabelecidas pelo plano.

O conhecimento liberta. Saiba mais