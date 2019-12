Deslizamento de barreira atinge casas e deixa 5 mortos no Recife

Cinco pessoas morreram em um deslizamento de barreira no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. Outras três pessoas ficaram feridas e duas estão desaparecidas edit

Sputnik Brasil - De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deslizamento aconteceu às 2h55 desta terça-feira (24) e atingiu duas casas, causando a morte de três adultos, uma criança e um bebê. Os bombeiros ainda buscam duas mulheres desaparecidas.

"Quando eu cheguei, a casa estava destruída, entrei em desespero. Começamos a cavar e tirar os destroços de cima", afirmou Marco Antônio, vizinho das vítimas que ajudou no resgate, conforme o portal G1.

No momento do acidente, seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, incluindo viaturas de busca e salvamento, busca com cachorros, resgate e comando operacional, além das equipes da Defesa Civil do Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o que teria causado o deslizamento, já que naquele momento não chovia. Entretanto, os moradores locais afirmaram que um cano da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) estourou no local e o vazamento teria iniciado às 2h.

"Pode ter havido o rompimento. O abastecimento da região realmente aconteceu ontem (23), mas o rompimento não foi causado pelo rodízio. Estava sendo abastecido no momento do desastre", declarou o gerente da região leste da Compensa, Aprígio Cunha.

Por sua vez, o gerente da companhia afirmou que não há registros de vazamento nos sistemas da Compensa na área do deslizamento.

"Não temos nenhum registro de vazamento nessa área. A tubulação está numa profundidade que não dá para detectar se teve ou não vazamento", afirmou.

O estado de saúde das três pessoas feridas no deslocamento ainda não foi divulgado.