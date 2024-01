‘Deve ser um casal pobre’, diz padre ao reclamar de decoração de casamento em Sergipe

Apoie o 247

247 - Uma fala de um representante da igreja Católica tem gerado indignação nas redes. Durante uma missa que antecedeu a celebração de um casamento na Igreja Nossa Senhora de Santana, no município de Boquim (SE), no último sábado (6), o pároco Raimundo Diniz, reclamou da qualidade do tapete escolhido pelos noivos para a decoração. Na ocasião, ele atribuiu a fala à possibilidade da ocorrência de acidentes no local, uma vez que o piso é escorregadio. As informações são do G1.

“Não vou dar a comunhão aqui na nave central porque esse tapete está fazendo vocês escorregarem, porque não é tapete, é um negócio muito devagar, que escorrega, né? Pra não dizer que é coisa ruim. Foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente. A gente percebe que eles são bem simples e que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre”, disse o padre.

A fala viralizou nas redes e causou indignação dos internautas. Após a repercussão o padre se tratou: “Peço publicamente aos familiares do noivo e da noiva e às pessoas que divulgaram esse vídeo, peço perdão se feri não fui compreendido, entendido ou se falei palavras que feriram alguém “

