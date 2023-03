Dino anuncia R$ 100 milhões para o RN após ataques criminosos

Apoie o 247

247 - Em visita de trabalho ao Rio Grande do Norte para acompanhar a explosão de violência no estado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou, nesta segunda-feira (20), medidas para apaziguar a situação. Foram registrados 258 ataques criminosos a 48 municípios entre os dias 14 e 19 de março.

Falando ao lado da governadora Fátima Bezerra, Dino anunciou R$ 100 milhões para o estado. Serão feitos diversos investimentos, incluindo uma alocação imediata de R$ 20 milhões para o aluguel e aquisição de viaturas. Também está prevista a chegada de novas armas de fogo e equipamentos, como tornozeleiras eletrônicas, bodycams e aparelhos de raio-x, para apoiar a área de segurança.

Além disso, haverá investimentos na construção de uma nova unidade prisional, bem como na expansão da capacidade de unidades já existentes.

“O anúncio que eu vim fazer à senhora governadora e a todas as autoridades estaduais é de que nesse ano nós vamos investir 100 milhões para o Rio Grande do Norte. Esse recurso será repassado para áreas que foram definidas no diálogo com o governo estadual”, afirmou o ministro na manhã desta segunda.

“Essas despesas serão assumidas pelo governo federal, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o que vai permitir que a governadora [Fátima Bezerra] dirija esses recursos que iriam para essas obras para a aquisição de viaturas e de armamentos imediatamente”, acrescentou Dino.

A governadora Bezerra confirmou que o ministério da Justiça atendeu ao pedido feito de manter a Força Nacional de Segurança Pública no estado. A estimativa é que cerca de 700 policiais das várias forças federais estejam atuando no RN, representando um investimento de mais de R$ 5,3 milhões.

