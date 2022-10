Dino denuncia que PRF segue ignorando decisão do TSE no Maranhão e enquadrando eleitores

Apoie o 247

ICL

247 - O senador eleito Flávio Dino denunciou que as ações da PRF em bloquear algumas vias do estado do Maranhão, sabotando a região em que Lula lidera as pesquisas, seguem impunes no estado mesmo após o TSE ressaltar que operações deste tipo estão proibidas neste domingo (30).

“PRF neste momento em Codó, Maranhão. Seguem ignorando a decisão do TSE”, disse Dino, ao contrário do que disse o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moares, de que todas as operações foram canceladas após determinação do órgão.





