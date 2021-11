Dino elogia posição de Ciro para reverter aprovação da PEC no segundo turno

"Importante posição de Ciro Gomes para reverter um enorme erro político e jurídico. A PEC do Calote está errada no conteúdo e no procedimento", afirmou o governador do Maranhão, Flávio Dino, após a Câmara aprovar a PEC dos Precatórios, em primeiro turno, e o ex-ministro Ciro Gomes suspender sua candidatura devido ao apoio do PDT à proposta edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), elogiou a atitude do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que suspendeu a candidatura presidencial após a bancada do seu partido votar pela aprovação, em primeiro turno na Câmara, da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que limita o valor de despesas anuais com precatórios - dívidas da União.

"Importante posição de Ciro Gomes para reverter um enorme erro político e jurídico. A PEC do Calote está errada no conteúdo e no procedimento. A Constituição Federal não pode ser modificada de qualquer jeito, na marra, sem observar os ritos e limites fixados no seu artigo 60", afirmou o chefe do executivo maranhense no Twitter.

Também pela rede social, Ciro escreveu: "a mim só me resta um caminho : deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição".

Para ser aprovada na Câmara, a proposta também precisa ter aval dos parlamentar durante a votação em segundo turno. De acordo com as regras atuais, números do governo indicaram um pagamento com precatórios de R$ 89 bilhões em 2022, frente aos R$ 54,7 bilhões de 2021. Os quase R$ 90 bilhões são o valor que Jair Bolsonaro terá para gastar em ano eleitoral.

Importante posição de Ciro Gomes para reverter um enorme erro político e jurídico. A PEC do Calote está errada no conteúdo e no procedimento. A Constituição Federal não pode ser modificada de qualquer jeito, na marra, sem observar os ritos e limites fixados no seu artigo 60 https://t.co/RYhSOnZOsv

