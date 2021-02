Dino explica a quem serve o decreto das armas de Bolsonaro

“A indústria que fabrica e vende armas; Milícias e quadrilhas, pois haverá mais armas circulando no mercado; Quem pode pagar R$ 3.000 ou mais por armas; Malucos que sonham com uma nova ditadura no Brasil”, listou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB) edit

247 - Nas redes sociais, nesta segunda-feira, 15, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), explicou “quem está feliz” com os decretos de Jair Bolsonaro que favorecem a ampliação do porte de armas.

“A indústria que fabrica e vende armas; Milícias e quadrilhas, pois haverá mais armas circulando no mercado; Quem pode pagar R$ 3.000 ou mais por armas; Malucos que sonham com uma nova ditadura no Brasil”, listou o governador.

Quem está feliz com esses decretos sobre armas:

1. A indústria que fabrica e vende armas;

2. Milícias e quadrilhas, pois haverá mais armas circulando no mercado;

3. Quem pode pagar R$ 3.000 ou mais por armas;

4. Malucos que sonham com uma nova ditadura no Brasil.

No sábado, 13, com o anúncio dos decretos, Dino publicou no Twitter:

“Espero que o Supremo derrube mais essa insanidade: pessoas com DEZENAS de armas de fogo. Não há ‘legítima defesa’ do mundo que justifique essa violência anticristã, além do risco à segurança pública e à democracia”.

