Dino: isolamento vertical só se Bolsonaro quiser colocar idosos em campos de concentração

247 - O governador do Maranhão Flávio Dino (PCdoB), criticou a posição de Jair Bolsonaro após o ocupante do Planalto defender isolamento vertical para idosos durante a crise do coronavírus.

“‘Isolamento vertical’ é uma invenção inexequível no Brasil. Basta conhecer a nossa realidade habitacional. Nem a classe média consegue. A não ser que Bolsonaro esteja pensando em colocar idosos e pessoas mais frágeis em campos de concentração. Não me surpreenderia”, escreveu o chefe do Executivo maranhense no Twitter.