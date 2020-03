Dino: Maranhão vai controlar passageiros que chegam em aeroportos

"Justiça Federal atendeu ao pedido do Governo do Maranhão e determinou que órgãos federais permitam que façamos exames e controles de passageiros que chegam nos aeroportos", escreveu o governador do Maranhão, Flávio Dino, no Twitter edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), anunciou que o governo estadual fará o controle de passageiros que chegam nos aeroportos para evitar a disseminação do coronavírus. Autoridades locais monitoram 205 suspeitas. Ainda não há confirmação da doença no estado.

