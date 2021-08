Diretor da TV Câmara em Natal espanca jornalista

247 - O diretor da TV Câmara em Natal, Rodrigues Neto, xingou, espancou, arrastou pelos corredores, e expulsou do ambiente de trabalho a jornalista e servidora pública Renata Fernandes Paiva.

De acordo com informações do Blog Território Livre, a jornalista passou por exame de corpo de delito do ITEP/RN, que atestou inúmeros hematomas no corpo da vítima.

A agressão teria ocorrido na última quinta-feira, 19 de agosto, e ainda são esperadas providências da Câmara Municipal e dos órgãos e entidades de defesa da mulher e de direitos humanos.

PUBLICIDADE

Horror: na quinta retrasada, o diretor da TV Câmara em Natal xingou, espancou, arrastou pelos corredores, e expulsou do ambiente de trabalho a jornalista e servidora pública Renata Fernandes Paiva, sua colega. Td sororidade a Renata! https://t.co/0aR87y9MIg PUBLICIDADE August 27, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





PUBLICIDADE