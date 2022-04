Disputa interna no PDT pode definir palanque de Ciro e Lula no Ceará

Apoie o 247

247 - Ainda estão indefinidos os palanques do ex-presidente Lula (PT) e do presidenciável Ciro Gomes (PDT) no Ceará. O ex-governador Camilo Santana (PT) se afastou do cargo para concorrer ao Senado e foi substituído pela agora governadora Izolda Cela (PDT).

O concorrente direto de Izolda para assumir a cabeça de chapa é o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT). Correm por fora o deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT).

A definição do nome deve ocorrer em junho, segundo a Folha de S. Paulo.

Izolda é vista com bons olhos por Santana e pelo PT, partido do qual fez parte de 2001 a 2013. Roberto Cláudio, por sua vez, é de confiança de Ciro Gomes e do senador Cid Gomes (PDT).

A depender da formação do palanque, o PT pode lançar uma candidatura própria para servir de palanque para Lula. O deputado federal José Guimarães, vice-presidente nacional do PT, disse ao Valor Econômico em 11 de abril que o apoio do partido não será automático ao PDT e que a aliança será firmada a depender do nome. "A depender desse nome e do caminho que o PDT escolher, evidentemente que o PT pode até discutir candidatura própria. Não vai manter uma aliança a ferro e fogo. O PT não vai para qualquer aventura".

O acordo até o momento é por uma aliança em que o PDT lance candidato ao governo e o PT ao Senado, que será Camilo Santana.

