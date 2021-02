'Doença da urina preta': irmãs são internadas em hospital no Recife após comerem peixe

Duas irmãs foram internadas em um hospital particular no Recife (PE) após a ingestão de peixe da espécie arabaiana. Um dos principais sintomas é a urina cor de café edit

247 - Duas irmãs foram internadas em um hospital particular no Recife (PE) após a ingestão de peixe da espécie arabaiana. A família disse que os médicos confirmaram o diagnóstico de Síndrome de Haff, conhecida como "doença da urina preta". Os principais sintomas são falta de ar, urina cor de café e dormência e perda de força em todo o corpo.

A empresária Flávia Andrade, de 36 anos, e a irmã dela, a médica veterinária Pryscila Andrade, de 31 anos, chegaram ao Hospital Português, no bairro do Paissandu, na área central da capital pernambucana, no dia 16 de fevereiro.

O alimento foi comprado no bairro do Pina, na Zona Sul da capital, de acordo com o portal G1. "Flávia fez um almoço na última quinta-feira e convidou eu e Pryscila", disse a mãe das pacientes, a empresária Betânia Andrade.

"Além de nós, tinha o filho de Flávia, de 4 anos, e duas secretárias. Os cinco comeram o peixe, menos eu. Quatro horas depois, Pryscila enrijeceu toda, teve cãibra dos pés até a cabeça e não conseguia andar. Meu neto, de madrugada, teve dores abdominais e diarreia, e as duas secretárias sentiram dores nas costas", acrescentou.

O governo de Pernambuco informou que investiga cinco casos dessa doença rara no estado.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.