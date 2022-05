Dois policiais rodoviários federais são baleados e mortos em Fortaleza (vídeo, imagens fortes)

Apoie o 247

247 - Dois agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram baleados e mortos na BR-116, na manhã desta quarta-feira (18), nas imediações da Superintendência da PRF em Fortaleza. O suspeito do crime foi morto a tiros por um agente da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de folga, que passava pelo local. Um segundo suspeito de envolvimento está sendo procurado pela polícia.

De acordo com o policial rodoviário Márcio Moura, os dois agentes que foram alvejados - identificados como Márcio Hélio Almeida de Sousa e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho -estavam auxiliando um motorista que estava com o veículo enguiçado quando foram atacados. No vídeo é possível ouvir ao menos sete disparos de uma arma de fogo.

"Eles foram atacados por dois membros que tomaram as armas dele. Teve luta corporal, e um elemento também foi alvejado. Vamos encontrar também esse segundo elemento", disse Moura, de acordo com o G1.

Agentes da PRF, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), das Polícia Civil e Militar,estão participando das buscas pelo suspeito que teria conseguido fugir do local.

Veja o vídeo (imagens fortes)

PRF DE LUTO FORTALEZA: Dois policiais são mortos em serviço; o assassino foi morto por um Policial Militar Rodoviário que passava no local. Suspeita-se de um terceiro envolvido no crime.https://t.co/O6zX74syFv#vidaspoliciaisimportam #Fortaleza #prf #policial #Policia pic.twitter.com/z6wErQzIGa — NOTICIASDAPC (@noticiasdapc) May 18, 2022

