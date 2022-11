Dona de restaurante de luxo da Paraíba debocha da morte de Gal Costa: 'já vai tarde, petista'

O comentário de Ana Luiza Mendonça, proprietária do Canyon, deixou diversos internautas indignados com sua insensibilidade: "crueldade, é de dar nojo" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A empresária Ana Luiza Mendonça, dona de um dos restaurantes mais caros da Paraíba, o 'Canyon', debochou da morte da cantora Gal Costa em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (9).

"Já vai tarde, petista", comentou Mendonça em um post do Instagram que lamentava o falecimento da artista.

De acordo com o portal Pragmatismo Político , a empresária faz poucas postagens relacionadas à política, mas nesta quinta-feira (10) postou um vídeo com ataques ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atualmente, o perfil de Mendonça encontra-se privado ao público geral.

O comentário de Ana deixou diversos internautas indignados com sua insensibilidade. “É sério que você está comemorando a morte da Gal Costa, uma das maiores cantoras da história do Brasil, porque ela era petista? Isso já não é mais fanatismo, é crime mesmo. Espero que os familiares dela vejam isso e levem o caso à Justiça”, respondeu um usuário do Instagram.

“É de dar nojo que num momento de tristeza e de perda a senhora venha lembrar do posicionamento político da artista, como se ela merecesse morrer por apoiar A ou B. Quanta crueldade e falta de caráter”, pontuou outro internauta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.