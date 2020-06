Dono das lojas Riachuelo, empresário Nevaldo Rocha morre em Natal

247 - Fundador do grupo Guararapes, dono das lojas Riachuelo, o empresário Nevaldo Rocha morreu na noite desta quarta-feira (17), em casa, na cidade de Natal (RN). Ele tinha 91 anos. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Nevaldo Rocha nasceu em Caraúbas, no interior do Rio Grande do Norte. Abriu sua primeira loja nos anos 40 quando abriu sua primeira loja em Natal, chamada A Capital. Na década seguinte decidiu comprar as lojas Riachuelo.

O empresário era viúvo e deixa três filhos: Flávio Rocha, Lisiane Rocha e Élvio Rocha.

