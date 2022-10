Durante o parto, médico coage pai e mãe a dizerem que votarão em Bolsonaro (vídeo)

O caso teria ocorrido em um hospital de Natal, no Rio Grande do Norte edit

Apoie o 247

ICL

247 - Viralizou nesta segunda-feira (24) um vídeo em que um médico, na sala cirúrgica onde acontecia um parto, coage o pai e mãe da criança a dizerem que votarão em Jair Bolsonaro no domingo (30). O caso teria ocorrido em um hospital de Natal, no Rio Grande do Norte.

“Eu sou o Gael, já nasci 22, vou votar no Bolsonaro”, diz o médico ao filmar a criança. Em seguida, ele reclama do pai, vestido de vermelho. “O doido veio dizer que vai votar no Lula. Eu digo ‘rapaz, tu quer que eu vá embora e nem opere ela'”, diz ele, se referindo a mulher em trabalho de parto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.