Elmano Freitas toma posse como governador do Ceará: "Superar cada adversidade e avançar nas melhorias pelo bem do povo"

247 - Elmano Freitas (PT) tomou posse como governador do Ceará na manhã deste domingo (1º) em cerimônia que aconteceu na Assembleia Legislativa do estado.

Em discurso, governador se emocionou ao lembrar da juventude. "Trago comigo, desde muito jovem, na zona rural de Baturité, minha terra, um sentimento que me move e me dá forças para lutar contra as injustiças e contra a desigualdade. E para isso sei que poderei contar com o imprescindível apoio do legislativo cearense."

Elmano apontou ainda as áreas que pretende avançar nos próximos anos de gestão. "Apesar dos avanços dos últimos anos, sei dos enormes desafios, principalmente nas áreas mais sensíveis. Saúde, segurança pública e combate à fome. Não medirei esforços para que possamos superar cada adversidade e avançar nas melhorias pelo bem do nosso povo. Para isso, buscarei o apoio do nosso líder querido, guerreiro, presidente Luiz Inácio Lula da Silva".

O ex-governador, senador eleito e futuro ministro da Educação, Camilo Santana (PT), participou da cerimônia de posse, entre outras autoridades.

