Elmano vira no Ceará e está numericamente à frente do bolsonarista Capitão Wagner, diz Ipec

Apoie o 247

ICL

247 - Pesquisa Ipec, contratada pela TV Verdes Mares e divulgada nesta quinta-feira (22), aponta que o candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano Freitas, está à frente do bolsonarista Capitão Wagner (União Brasil) com 30% das intenções de votos, ante 29% do adversário. Como o levantamento possui margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados na disputa pela chefia do Executivo cearense.

Roberto Cláudio (PDT) aparece em seguida com 22% da preferência do eleitorado. Zé Batista (PSTU) e Chico Malta (PCB) têm 1% das intenções de votos cada e Serley Leal (UP) não pontuou. Os votos brancos e nulos somam 9% dos entrevistados e outros 8% disseram não saber ou não responderam à pesquisa. O nível de confiabilidade é de 95%.

A primeira rodada da pesquisa Ipec, divulgada no dia 1 de setembro, apontava um empate técnico entre Capitão Wagner e Roberto Cláudio. Eles registravam 32% e 28% das intenções de voto, respectivamente, e Elmano de Freitas (PT) era apontado por 19% dos entrevistados.

A pesquisa seguinte, divulgada no dia 9 de setembro, mostrava Capitão Wagner na liderança isolada, com 35% das intenções de votos e uma situação de empate técnico entre Elmano e Roberto Cláudio, que registravam 22% e 21% da preferência do eleitorado, respectivamente.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 21 de setembro em 56 municípios de todo o estado. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob o número CE-03914/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02694/2022.

Veja o resultado as duas últimas rodadas da pesquisa Ipec:

Elmano de Freitas (PT): 30% (22% na rodada anterior)

Capitão Wagner (União): 29% (35% na rodada anterior)

Roberto Cláudio (PDT): 22% (21% na rodada anterior)

Chico Malta (PCB): 1% (1% na rodada anterior)

Zé Batista (PSTU): 1% (1% na rodada anterior)

Serley Leal (UP): 0% (0% na rodada anterior)

Brancos e nulos: 9% (9% na rodada anterior)

Não souberam: 12% (8% na rodada anterior)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.