Em agenda de três dias no Nordeste, Lula passa por Natal, Maceió e Aracaju

Ex-presidente participa, junto com Geraldo Alckmin, de eventos nas capitais do RN, AL e SE nas próximas quinta, sexta e sábado

247 - Depois de passar por Minas Gerais, o ex-presidente Lula viaja para o Nordeste no final desta semana. A primeira parada é na capital Natal, no Rio Grande do Norte, na quinta-feira (16), onde participa, junto com o pré-candidato a vice Geraldo Alckmin, da I Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, uma iniciativa do Consórcio Nordeste que reunirá agricultores e agricultoras familiares, representados por cooperativas, associações e comunidades tradicionais.

A feira, que acontecerá no Centro de Convenções de Natal, contará com a presença de governadores, prefeitos, secretários, movimentos populares e jornalistas. Lula e Alckmin se reunirão com os governadores e visitarão stands da feira.

Na sexta-feira (17), o ex-presidente estará em Maceió, Alagoas, às 18h, onde participa de ato público no Centro de Convenções de Maceió.

O último compromisso da agenda de três dias no Nordeste será em Aracaju, no sábado (18), para participar de ato público no Centro de Convenções de Sergipe, às 11h.

