Em Alagoas, Bolsonaro enfrenta rejeição e Lula tem preferência da maioria, mostra pesquisa

247 - Pesquisa Ibrape contratada pelo MDB de Alagoas aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial com 54% das intenções de voto dos alagoanos. Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, registra 22% da preferência do eleitorado estadual.

O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) - julgado pelo Supremo Tribunal Federal como juiz suspeito e parcial nas ações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, - e Ciro Gomes (PDT), estão empatados com 3%. André Janones registra 2% das intenções de voto. Os governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul, João Doria e Eduardo Leite, ambos do PSDB, além da senadora Simone Tebet (MDB), não pontuaram.

Ainda conforme o estudo, 59% dos alagoanos avaliam o governo Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo, enquanto 28% acham a gestão boa ou ótima. Nesta linha, 63% dos entrevistados desaprovam a maneira que o atual ocupante do Palácio do Planalto governa o país, contra 35% dos que são favoráveis.

Já a disputa pelo governo do Estado é liderada pelo ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeiras (PSD), que registra 19% das intenções de voto. Ele é seguido de perto pelo senador Fernando Collor (PROS), com 17%. O também senador, Rodrigo Cunha (PSDB) registra 15% da preferência do eleitorado e o deputado estadual Paulo Dantas (MDB) aparece com 11% das intenções de voto.

O atual governador, Renan Filho, desponta como o favorito na disputa para o Senado. Ele possui 50% das intenções de voto; contra 17% de Fernando Collor. O deputado estadual Davi Davino Filho (PP) possui 10% da preferência do eleitorado estadual.

A pesquisa ouviu 1.992 pessoas entre os dias 16 e 19 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE com o número AL-03385/2022.

