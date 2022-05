Em áudio, Eunício chama Ciro Gomes de "corrupto" e questiona a origem de seus bens

Apoie o 247

247 - O ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB-CE) detonou o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao chamar o ex-governador do Ceará de "mentiroso" e "corrupto". O ex-senador também desafiou o presidenciável a mostrar a origem dos próprios bens e disse que a Polícia Federal ainda vai "dar batida" na casa do pedetista. Os áudios foram divulgados pelo jornalista Donizete Arruda

"Você é um mentiroso. Quem é mala, corrupto é você. Você mente tanto. É batedor de carteira. Pega a carteira e sai gritando 'pega ladrão' pra ninguém te pegar. Mas tu já foi pego, Ciro. Invadiram tua casa e levaram teus documentos, documentos secretos, de desvio de conduta. Você chama todo mundo de desonesto, mas quem é desonesto é você. De onde vem tua fortuna, Ciro?", questionou Oliveira.

"Do que você vive? Como você mantém tantas casas? Apresenta a tua fortuna e a origem dela que eu apresento a minha, que está pública. O teu não tem origem. Dinheiro escondido e a Polícia Federal vai dar batida na tua casa", acrescentou.

💣💣💣EUNICIO OLIVEIRA RESPONDE A CIRO GOMES:

— Donizete Arruda (@donizetearruda7) May 3, 2022

💣💣💣TIROTEIO DE EUNICIO OLIVEIRA CONTRA CIRO GOMES VIRA UM DUELO DE ACUSAÇÕES PESADAS. EUNICIO DISPARA:

— Donizete Arruda (@donizetearruda7) May 3, 2022

