Em campanha antecipada, Bolsonaro levanta anão e coloca nos ombros (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro protagonizou mais uma cena de campanha antecipada nesta semana, com aglomeração de pessoas e sem máscaras, e colocou um anão nos ombros, possivelmente pensando que fosse uma criança.

O registro da cena foi feito na última segunda-feira (17) em Sergipe, mas viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (19). No vídeo, é possível ouvir uma mulher perguntando “é uma criança?”.

“E no Brasil de 2020 tem o presidente da República, no meio de uma pandemia e em campanha de reeleição antecipada, levantando um anão pensando que era uma criança”, comentou no Twitter o jornalista George Marques, que também postou o vídeo. Assista:

E no Brasil de 2020 tem o presidente da República, no meio de uma pandemia e em campanha de reeleição antecipada, levantando um anão pensando que era uma criança. https://t.co/8qJT33dQoB — George Marques 🏡🇧🇷 (@GeorgMarques) August 19, 2020

