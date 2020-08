Em campanha antecipada, Bolsonaro vai ao Maranhão visitar obra de Dilma inaugurada por Dino

O governo Jair Bolsonaro segue na tentativa de associar conquistas de governos anteriores à gestão atual. Nesta quinta-feira (27), o ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Rogério Marinho, desembarca em São Luís (MA) para visitar o Residencial José Chagas, entregue pelo governador Flávio Dino e fruto de uma parceria com o governo Dilma edit

247 - Na sua tentativa de se aproximar o eleitorado nordestino, após perder a eleição presidencial na região e proferir ataques contra seus habitantes, o governo Jair Bolsonaro tenta associar conquistas de governos anteriores à gestão atual. Nesta quinta-feira (27), o ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Rogério Marinho, desembarca em São Luís (MA) para visitar o Residencial José Chagas, entregue pelo governador Flávio Dino no início do mês. De acordo com o MDR, são 256 unidades habitacionais que beneficiam cerca de 1 mil pessoas.

Os apartamentos do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ foram entregues em uma parceria entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o chefe do Executivo maranhense em maio de 2016.

Jair Bolsonaro já atacou o Nordeste em algumas ocasiões. Em agosto do ano passado, ele pediu uma "chuva de honestidade" para a região.

No mês anterior foi divulgado um vídeo em que ele falou sobre "governadores de paraíba" e citou o governador Flávio Dino. "Não tem que ter nada para esse cara [Dino]".

Na eleição presidencial de 2018, Bolsonaro teve apenas 30,3% dos votos no segundo turno contra 69,7% do então presidenciável do PT, Fernando Haddad.

