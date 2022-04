Em carta, ex-patrão acusa filha de roubar doméstica resgatada de trabalho análogo à escravidão: 'serviu como uma escrava'

Apoie o 247

247 - Ex-patrões de Madalena Santiago da Silva, 54 anos, escreveram uma carta acusando a filha da doméstica de ter feito empréstimos no nome dela. Na carta endereçada à filha, o homem disse que a filha teria sido insensível por roubar a poupança de Madalena. Também afirmou que Madalena era chamada de "mãe preta", e cita que a doméstica teria cuidado da filha e da neta. Ele afirmou que Madelena serve a filha como uma "escrava".

De acordo com a apuração da TV Bahia, o ex-patrão de Madalena já faleceu. O Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que, além dos empréstimos, a mulher ainda teria ficado com R$ 20 mil da aposentadoria da doméstica. As informações foram publicadas pelo portal G1.

"(Madalena) Queria bem como se fosse a sua própria mãe. Então qual o agradecimento e gratidão: retirou toda a sua pequena poupança, produto de uma aposentaria de 35 anos de trabalho. Não satisfeita no seu instinto perverso, ainda teve a crueldade de consignar empréstimos na sua aposentaria que variam de 48,60 a 70 meses. Doloroso!", disse um outro trecho.

"O choro de dor e desespero da inocente Madalena ao tomar conhecimento do fato, por certo está entregue à misericórdia Divina. O preço dessa covardia será resgatado, ainda nesta vida", acrescentou.

O homem disse ter sido vítima de golpes da filha e pediu que filha restitua Madalena. "Tente mostrar a sua recuperação, pelo menos trabalhando arduamente para restituir a Madalena, pelo menos, o que dela V. subtraiu. Seria uma atitude louvável. O mínimo que V. poderia fazer para aliviar a dor".

