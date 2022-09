Em declaração de teor racista, candidato do União Brasil diz a jornalista que ela é 'quase negra, mas inteligente' (vídeo)

O candidato ao governo do Piauí Sílvio Mendes foi questionado pela jornalista Katya D'Angelles sobre planos para proteger as mulheres e minorias edit

247 - O candidato ao governo do Piauí Sílvio Mendes (União Brasil) fez nesta quarta-feira (31) uma declaração racista. Após ser questionado pela jornalista Katya D'Angelles sobre planos para proteger as mulheres e minorias, o candidato respondeu: "você que é quase negra na pele, mas é uma pessoa inteligente, teve a oportunidade que a maioria não teve e aproveitou". Mendes participou de uma sabatina do jornal Meio Norte, do Grupo Meio Norte de Comunicação.

"Eu que te conheço há tantos anos imagino quantas discriminações você não sofreu", afirmou Mendes.

Mendes é apoiado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), e tem laços com a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em nota, a assessoria afirmou que, "após a entrevista, Silvio entrou em contato com Katya e pediu suas sinceras desculpas, reconhecendo o erro".

"Sílvio tem profunda admiração, respeito e carinho à jornalista Katya Dangeles, quem considera uma amiga desde os tempos que ela trabalhava no jornal Diário do Povo cobrindo matérias políticas quando ele era prefeito de Teresina".

