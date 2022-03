Em Pernambuco, Lula lidera com 65% das intenções de voto, diz pesquisa

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de liderar as pesquisas eleitorais nacionais, segue favorito em levantamentos regionais e, em Pernambuco, possui 65% das intenções de voto. Segundo a pesquisa do Instituto Conectar, divulgada nesta quarta-feira (30), o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), possui apenas 17% dos votos entre os eleitores do estado.

A simulação mostra ainda que os candidatos da chamada “terceira via” seguem distantes da disputa. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece com apenas 3% e o deputado André Janones (Avante), com 2%. O ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) e o governador paulista, João Dória (PSDB), tem 1% cada. Brancos e nulos somam 9% e apenas 2% não souberam responder a pesquisa.

Na espontânea, quando o entrevistado responde sem uma lista prévia, Lula lidera com 59% em Pernambuco, enquanto Bolsonaro aparece com apenas 15%. Já Ciro e Janones tem 1% cada. Os demais não são citados ou não somaram o primeiro dígito. Brancos e nulos somam 11% e os que não souberam responder chegam a 13%.

No estado pernambucano, o presidente Bolsonaro lidera no quesito rejeição. Entre os entrevistados, 67% disseram que não votariam no atual chefe do Executivo “de jeito nenhum”. Em seguida aparecem: Sérgio Moro, com 32%; Ciro, com 27%; Doria, com 27%; Lula, 22%; Simone Tebet, 13%; e Janones, 12%.

A pesquisa foi realizada presencialmente, entre os dias 26 a 29 deste mês, em 55 municípios nas diversas regiões do Estado, sendo aplicados mil questionários, com margem de erro de 3,1 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PE-02798/2022.

