Em Salvador, idosa agride companheira e, ao ser presa, xinga policial negro de “macaco” (vídeo)

247 - Uma idosa de 64 anos foi presa em flagrante enquanto agredia a companheira no bairro do Vale dos Lagos, em Salvador (BA). A senhora chamou de "macaco" o policial que a prendeu. Uma mulher pede à idosa para que "não faça isso". O caso aconteceu na noite de quarta-feira (16)

Em nota, aPolícia Militar disse que, além dos insultos racistas, a agressora deu um tapa no rosto do policial. Ela e a companheira agredida foram levadas para a 11ª delegacia, que fica no bairro de Tancredo Neves.

A idosa foi autuada por injúria racial e agressão, contra o PM e a companheira. A corporação não detalhou se tomará alguma providência com relação aos insultos racistas sofridos pelo policial.

