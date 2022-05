Em Sergipe, Bolsonaro ouve gritos da população por volta de Lula (vídeos)

AUMENTEM O VOLUME porque recebi assim no zap:

"Alunos do Colégio Estadual Irmã Maria Clemência, em Capela SE, recepcionando Bolsonaro como ele merece. Lá tem professores de história. 🎓 São jovens que tiraram o título e vão tirar o bozo"

P S.- Sergipe do meu agrado.#LulaSIM pic.twitter.com/4kxhAyh6IL

