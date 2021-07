Em tour pelo Nordeste, Lula fará sua primeira parada no Ceará

O ex-presidente Lula pisará em solo cearense para costurar alianças visando as eleições. A ideia seria governador Camilo Santana (PT) disputar uma vaga do Senado edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um tour pelo Nordeste em agosto e a primeira parada será no estado do Ceará, para fazer costuras políticas visando as eleições de 2022. Terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste, com 6,5 milhões de eleitores, a unidade federativa é governada por Camilo Santana, que é do PT, mas mantém laços com a família Ferreira Gomes, dos irmãos Ciro e Cid.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo, o PT quer que o governador dispute uma vaga do Senado. "Ele (Camilo) tem uma relação de gratidão com os Ferreira Gomes e é do PT. Não vamos antecipar crises", afirmou o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que é o principal interlocutor entre o governador cearense e o partido.

Se Camilo disputar o Senado, ele terá que se descompatibilizar do cargo e quem assume o governo é sua vice, Izolda Cela, do PDT. "Camilo fez a outra campanha com essa dificuldade", afirmou o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. "O Haddad era o candidato do PT e o Ciro o nosso. O governador tem uma relação boa com todos nós. Ele vai ter que administrar essa relação. Não é simples, mas ele sabe fazer", disse.

