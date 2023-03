Embaixada dos EUA emite alerta para que turistas estadunidenses revisem planos de viagem ao Rio de Grande Norte

Alerta foi expedido em função da onda de violência que atinge o Rio Grade do Norte desde a semana passada edit

247 - A Embaixada dos Estados Unidos expediu um "alerta de segurança" recomendando que turistas estadunidenses que planejam viajar para o Rio Grande do Norte revisem seus planos de viagem em função da onda de violência que assola o estado desde a última terça-feira (14).

O Rio Grande do Norte registrou,nesta segunda-feira (20), o sétimo dia ataques criminosos contra prédios públicos, comércios e veículos em diversas cidades, incluindo a capital, Até o sábado (18), foram registrados 259 ataques.

"Os cidadãos norte-americanos que precisam viajar para o Rio Grande do Norte devem revisar os planos de viagem e monitorar as fontes de notícias locais para obter informações adicionais", diz o alerta da embaixada dos EUA.

"Funcionários do governo dos EUA são orientados a evitar viagens ao estado do Rio Grande do Norte até novo aviso", completa o comunicado.

A embaixada recomenda, ainda, que os visitantes evitem manifestações e multidões, revisem seus planos de segurança pessoais, monitorem a mídia e mantenham seus documentos atualizados.

