Embriagada, motorista atropela morador em situação de rua que estava dormindo e resiste à prisão

247 - Uma mulher foi presa na noite desta segunda-feira (20), em Teresina, após atropelar um homem em situação de rua no bairro Satélite, na zona Leste da capital. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, a motorista apresentava sinais de embriaguez e foi localizada com o auxílio de tecnologias de inteligência artificial da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI).

De acordo com as autoridades, a vítima estava deitada na via, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Satélite, quando foi atingida pelo veículo. O atropelamento foi registrado por uma pessoa que passava pelo local e estava dentro de outro carro, o que contribuiu para a identificação da suspeita.

Mesmo com a placa do automóvel parcialmente ilegível, sistemas de monitoramento conseguiram realizar a leitura automática e cruzar dados, permitindo que equipes do 29º Batalhão da Polícia Militar localizassem o veículo nas imediações do local do acidente. A ação rápida foi possível graças ao uso do Sistema de Identificação de Veículos e Pessoas, que integra recursos como reconhecimento facial e visão noturna.

Durante a abordagem, os policiais relataram que a motorista apresentava sinais claros de ingestão de álcool, como odor etílico, olhos avermelhados e fala desconexa. Segundo o boletim de ocorrência, a condutora se recusou a realizar o teste de alcoolemia e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe.Após a detenção, a suspeita foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

O diretor de Inteligência da SSP-PI, delegado Yan Brainer, destacou a importância do uso de tecnologia no trabalho policial. Segundo ele, ferramentas como o SPIA têm sido fundamentais para agilizar a resposta em ocorrências, especialmente em casos que envolvem veículos com identificação comprometida ou situações de baixa visibilidade.A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e permanece sob observação médica. Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre seu estado de saúde.