Empresa de publicidade veta outbus de campanha pró-Palestina em Pernambuco

247 - O Comitê de Solidariedade à Palestina em Pernambuco fez contato com a empresa de publicidade Rota Mídia para veicular um outbus de uma campanha humanitária durante o período carnavalesco. O tema da campanha seria a frase "Não se cale diante do genocídio do povo palestino", com arte criada pelo chargista Carlos Latuff. O artista cedeu o desenho de graça ao Comitê, para destacar o repúdio aos crimes na Faixa de Gaza, onde cerca de 30 mil palestinos morreram desde o dia 7 de outubro do ano passado vítimas dos bombardeios israelenses.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (20) pelo site da Marco Zero Conteúdo, a Rota Mídia recusou a veiculação da campanha e não respondeu a questionamentos para esclarecer o motivo de não colaborar com a proposta. Representante da Aliança Palestina Recife, o jornalista e analista judiciário André Frej Hazineh ficou responsável pelo pagamento e pela escolha da linha de ônibus mostraria a campanha.

Uma das fundadoras da Aliança Palestina Recife, Angélica Reis afirmou que a ausência de resposta configura uma censura. Também disse haver um "silenciamento das vozes palestinas pelos grupos hegemônicos da mídia ocidental".

"Ao negar a veiculação de uma campanha, a ação comissiva da empresa configura prática abusiva porque a legislação proíbe fornecedor de recusar a prestar serviço ao consumidor que se dispõe a adquiri-lo mediante pronto pagamento, o que era o caso", afirmou.

O jornalista André Frej Hazineh disse que foi surpreendido com a mensagem de whatsapp de que o diretor da Rota não havia autorizado a veiculação. "O setor de produção da Rota já havia aprovado a arte e apresentado o leiaute do outbus. Solicitei a funcionária do atendimento que questionasse ao diretor os motivos da negativa, mas não obtive resposta".

O analista procurou o gabinete do vereador do Recife (PE) Ivan Moraes (Psol) para relatar a situação. Em ofício, o parlamentar pediu informações sobre o motivo da recusa, mas a empresa ignorou o questionamento dele.

