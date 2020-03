Empresário infectado sai do isolamento e leva coronavírus para a praia em Trancoso

247 - O empresário que fugiu do isolamento em São Paulo foi encontrado de sunga, na praia e bebendo com amigos por agentes de saúde do governo da Bahia. Trata-se do presidente do Grupo CVPAR, Cláudio Henrique do Vale Vieira. Ele foi para Trancoso mesmo estando ciente de que havia testado positivo para o novo coronavírus em São Paulo.

Ele foi denunciado por um funcionário que estava trabalhando na casa e quando foi encontrado por agentes ainda debochou: “nada que um banho de mar não resolva”.

O empresário, que é advogado pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e presidente do Grupo CVPAR, empresa do ramo financeiro, contraiu o Covid-19 após participar de um casamento de luxo em Itacaré.

De acordo com o Bahia Notícias, o empresário será processado pelo governo do estado por não cumprir a orientação de isolamento. Além dele, dois funcionários foram contaminados com o vírus.

Sua esposa apresentou sintomas associados ao novo coronavirús, mas o resultado foi negativo. “A mulher estava passando mal pela pressão psicológica”, disse o governador Rui Costa nesta terça-feira (17), quando cobrou responsabilidade do empresário.